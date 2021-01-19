عارفة عبد الرسول لـ"الفجر الفني" أنا حما صعبة لنجلاء بدر في فيلم "ليلة العيد"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انتهت الفنانة عارفة عبد الرسول، من تصوير فيلمها الجديد "ليلة العيد" المقرر طرحه خلال الفترة القادمة .

وقالت لـ"الفجر الفني": "أجسد في الفيلم والدة محمد حافظ وحماة نجلاء بدر؛ لكن شخصيتها صعبة ولا يحبها أحد، وطوال الوقت تقوم بعمل مشاكل".

وعبرت عن أملها الشديد في أن ينال المسلسل إعجاب الجميع وأن يحظى بنسبة إقبال مرتفعة.

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل "رجالة البيت"كان يحمل في البداية اسم" تيمون وبومبا"، وهو بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني، ويزو،لطفي لبيب،بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عارفة عبد الرسول الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو مدحت، بطولة رانيا يوسف،أسماء أبو اليزيد،عارفة عبدالرسول،تامر فرج،أحمد مجدي، محمد الكيلاني.

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