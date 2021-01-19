السجيني: إحالة بيان وزيري التنمية المحلية والتموين إلى اللجان المختصة للمناقشة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إنه تم مناقشة كافة المشكلات المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء.





وأضاف "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم إحالة بيان وزيري التنمية المحلية والتموين إلى اللجان المختصة للمناقشة، مشيرًا إلى أنه مستبشر خير من التركيبة الموجودة في البرلمان حتى يقوم بأداء دوره الرقابي والتشريعي.





وفي تصريحات سابقة قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في جلسة استماع اليوم بالبرلمان باليوم التاريخي، مؤكدًا أن المشهد اليوم كان جيد وديمقراطي ويمثل ممارسة طيبة بين السلطات التشريعية والتنفيذية.





واضاف "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن رئيس مجلس الوزراء حرص على تقديم بيانه عما أنجزته الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبعدها جاءت كلمتي وزيري التنمية المحلية والتموين، ثم تعقيب من أعضاء المجلس على ما تم الاستماع إليه.



