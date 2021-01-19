شاهد.. خال طفل المنصورة يروي تفاصيل ذبح "أدهم" على يد والده

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:30 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
كشف محمد عبد الفتاح، خال الطفل أدهم ضحية القتل على يد والده بالمنصورة، التفاصيل المتعلقة بذبح الطفل على يد والده.

وقال "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "فوجئنا بعد خروج أدهم إلى الجيم بقيام والده بنشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعي بأن ابنه متغيب".

وأضاف: "رنيت على والد أدهم لقيت رقمه غير موجود بالخدمة، وبعدها كلمني هو وسألته وقالي إنه مش لاقي أدهم، وأنه قام بعمل نشرة للدوريات الراكبة بأوصاف أدهم، وبدأت أدور عليه".

وتابع: "كان بيتكلم عادي جدًا ومكنش ملهوف أو زعلان، وعندما ذهب قال لأختي قالها إن أدهم هيتأخر شوية المرة دي وكان يبكي بصوت جامد وكأنه حاسس بالذنب".

واستطرد: "شاهدت الطفل بعد تشريحه وكان مذبوح، ووالده شربه عصير فيه حبوب منومة قبل ذبحه لأنه كان عصبي شوية وكان بيبص لابنه بصات غريبة الأيام الأخيرة وكان ضعيف في الإملاء وكان يعتقد أنه ملوش مستقبل، وبصماته كانت على المشرط اللي قام بذبح أدهم به".

في سياق منفصل، قال محمد جمال، خال ضحية قتل أب نجله المصاب بكهرباء على المخ، إن القاتل كان صديقه، وهو شخص ليس لديه أصدقاء سوء، وغير مدخن، لافتًا إلى أنه كان سببا في زواج القاتل من شقيقته.

وأضاف محمد جمال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الاثنين، أنه لا يوجد أي تفسير للقتل، مشيرا إلى أن والد الطفل هو الذي قام بقتل نجله.

ونوه بأن المباحث عندما واجهت القاتل قام بالاعتراف بجميع تفاصيل الجريمة، لافتًا إلى أن القاتل قام بشراء منوم ومشرط طبى وقطن، وقام بإعطاء نجله المنوم وأقدم على ذبحه بالمشرط الطبى أثناء نومه، وقام عقب ذلك بحمل جثة ابنه وإلقائها بمكان العثور عليه وإخفاء أدوات الجريمة.

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