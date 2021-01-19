صاحب فكرة زواج التجربة: خارج الصندوق لحل المشاكل الزوجية (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد التهامي، صاحب مبادرة "زواج التجربة"، إنه ليس مأذون وليس جهة تطلق، مشيرًا إلى أن صنع فكرة خارج الصندوق لحل المشاكل الزوجية ووضع شروط للحفاظ على الحياة الزوجية.

وأضاف "التهامي"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه في ضمن شروط زواج التجربة هو توفير مسكن ملائم خلال 3 سنوات، ولو افترضنا أن عقد الصلح محدد بمدة لا يلغي الزواج الرسمي الذي سبقه بعدة سنوات، وهذا ليس من المنطق.

وأوضح أنه متزوج منذ 6 شهور واتفق مع زوجته إذا حدث أي خلاف يقع لهم عمل عقد "زواج تجربة" يضعا خلاله شروطهما ويقوما بحلها.

فيما قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمؤسسة الأزهر، إن هناك فرق بين العقد المدني والعقد الشرعي، وهذه الفكرة تؤدي بنا إلى زواج المتعة، وهي فكرة حرام.

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