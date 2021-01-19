صاحب فكرة زواج التجربة: خارج الصندوق لحل المشاكل الزوجية (فيديو)
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:02 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد التهامي، صاحب مبادرة "زواج التجربة"، إنه ليس مأذون وليس جهة تطلق، مشيرًا إلى أن صنع فكرة خارج الصندوق لحل المشاكل الزوجية ووضع شروط للحفاظ على الحياة الزوجية.
وأضاف "التهامي"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه في ضمن شروط زواج التجربة هو توفير مسكن ملائم خلال 3 سنوات، ولو افترضنا أن عقد الصلح محدد بمدة لا يلغي الزواج الرسمي الذي سبقه بعدة سنوات، وهذا ليس من المنطق.
وأوضح أنه متزوج منذ 6 شهور واتفق مع زوجته إذا حدث أي خلاف يقع لهم عمل عقد "زواج تجربة" يضعا خلاله شروطهما ويقوما بحلها.
فيما قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمؤسسة الأزهر، إن هناك فرق بين العقد المدني والعقد الشرعي، وهذه الفكرة تؤدي بنا إلى زواج المتعة، وهي فكرة حرام.
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