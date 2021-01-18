هدف الأهلي وبيراميدز.. إنبي يحسم موقفه من ضم كريم فؤاد نهائيا

حسم مسؤولو نادي إنبي موقفهم من تفعيل بند شراء كريم فؤاد، الظهير الأيمن للفريق البترولي، والمعار من صفوف نادي النجوم، خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي إنبي قد تعاقد مع كريم فؤاد قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد اللاعب يفيد بأولوية نادي إنبي في شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه.

كما يوجد هناك بند يفيد بأحقية قطع كريم فؤاد لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا فقط وليس عرضًا محليًا.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي إنبي، أنه لم يتم حسم مصير كريم فؤاد حتى الآن، مؤكدًا أن اللاعب مستمر في صفوف إنبي حتى نهاية الموسم الحالي.

ودخل نادي بيراميدز في منافسة شرسة مع النادي الأهلي لضم كريم فؤاد لاعب النجوم والمنتخب الأولمبي، والذي ظهر بمستوى لافت ورائع للغاية خلال الفترة الأخيرة مع نادي إنبي.