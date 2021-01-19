عمرو أديب عن واقعة "التورتة الجنسية": "إذا بليتم فاستتروا"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:47 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة نادي الجزيرة، مشيرا إلى أنه أمر غريب وشاذ، حيث تضمن الحفل تورتة تحمل أشكالا جنسية، قائلا: "نكتة سخيفة وسمجة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأمر كان يمكن أن يمر دون ضجة، ولكن طرف ما قام بتسريب صور التورتة على "السوشيال ميديا"، معلقا: "لازم يعرفوا مين اللي سرب الصور.. إذا بليتم فاستتروا، بتتصوروا ليه، في حد يتصور بكعكة جنسية".

وتساءل: "هو مش ده الشعب اللي متدين بطبعه"، معتبرا أن هذا التصرف يشجع على التحرش، متابعا مخاطبا السيدات صاحبات الواقعة مستنكرا: "هو مش إنتم المفروض هوانم مصر.. هوانم مصر يمسكوا الحاجات دي في إيديهم".

ولفت إلى أن صانعة الكعكة صرحت أنها صنعتها بحثا عن التريند، معقبا: "ممكن بع 4 أيام ولا حاجة تعملي تريند بحاجة أكتر من كده"، مطالبا النادي بإتخاذ موقف تجاه هذه الواقعة.

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