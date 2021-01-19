أمن قنا يضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، تحت اشراف اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، ورشة لتصنيع الأسلحة بقرية كوم مجانين في مركز أبوتشت شمالي قنا.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بتمكن قوة أمنية، برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، من ضبط رضوان.م.ن، 58 عاما، ونجله، لاتهمامها بتصنيع الأسلحة بقرية كوم مجانين.



