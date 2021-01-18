شاهد..أحدث جلسة تصوير ل اسماء جلال

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
نادين نجدي



نشرت الفنان أسماء جلال مجموعة صور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وكانت الصور لاحدث جلسة تصوير لها، وجانت ترتدي جاكيت رصاصي اللون، وحلق طويل في اذنها، ووضعت ميكاب مناسب مع بشرتها.


يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات.

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

العمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.

يذكر أن أسماء جلال ممثلة مصرية رشحها المخرج بيتر ميمى لمسلسل الأب الروحي استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور في أولى تجاربها الدرامية، من خلال شخصية "حياة" الفتاة الصعيدية، التي قدمتها في الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحي"، الذي كان بمثابة انطلاقة لها للمشاركة في دراما رمضان ٢٠١٧، حيث تتواجد بأكثر من وجه في الماراثون الرمضانى، وتشارك في ثلاثة أعمال درامية، وهى مسلسلات "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل «ظل الرئيس» مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل «حتى لا تطفئ الشمس» مع المخرج محمد شاكر خضير، كما شاركت في مسلسل هربانة منها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في حلقة بعنوان "حلقة الندم".

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