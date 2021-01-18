كردستان العراق: عدد سكان الإقليم 6.17 مليون نسمة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قدرت هيئة الإحصاء في كردستان العراق عدد سكان الإقليم بـ6 ملايين و171 ألفا و83 نسمة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن عدد سكان الإقليم بلغ نحو ا5 ملايين و500 ألف نسمة.

 

وأشارت الهيئة إلى أن عدد سكان الإقليم في "أربيل مليونان و254 ألفا و422 نسمة، والسليمانية مليونان و152 ألفا و717 نسمة، ودهوك مليون و648 ألفا و611 نسمة، وفي حلبجة 115 ألفا و333 نسمة".

 

وأضافت: "عدد الذكور 3 ملايين و98 ألفا و801 نسمة، وعدد الإناث 3 ملايين و72 ألفا و282، ويعيش داخل مراكز المدن 5 ملايين و22 ألفا و603 آلاف نسمة، فيما الباقي في القرى والقصبات، بمعدل نمو سكاني 2.2%".

 

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي إن "عدد سكان إقليم كردستان قرابة الـ500 ملايين و500 ألف نسمة".

 

وأضاف: "سكان العراق يزدادون بنحو مليون نسمة سنويا، على معدل زيادة سنوي بلغ 2.6%".

 

وتابع: "المجموع الكلي لسكان العراق، بلغ 40 مليونا و150 ألف نسمة بمن فيهم سكان الإقليم".

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