أمريكا: إصابات "كوفيد – 19" تتجاوز الـ24 مليونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات

تجاوزت إصابات كورونا في الولايات المتحدة الـ24 مليونا حسب جامعة "جونز هوبكنز" ووسائل إعلام ومصادر أخرى.

 

وبلغ عدد الإصابات 24 مليونا و493 ألفا و491 حالة، والوفيات 398307.

 

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا حسب الإحصاءات الرسمية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عدد الإصابات

أخبار تهمك

"بالمستندات".. سارة الطباخ تقرر مقاضاة محمد الشرنوبي عقب الحكم بحبسها

منذ ساعة

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ماذا يفعل الأهلي في غياب الشناوي ؟

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعتين

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

باتشيكو يطالب بضم هذا اللاعب

منذ نصف ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ترامب: قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي سيعود لي فقط

تجاوز حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة الـ 55 ألف حالة

"ترامب" يتوقع الحصيلة النهائية لعدد وفيات كورونا في أمريكا

"جونز هوبكنز": ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في العالم إلي 5,1 مليون حالة

"جونز هوبكنز": ربع مليون إصابة بكورونا حول العالم في 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل 63 ألف إصابة جديدة و498 وفاة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

09:26 م

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

10:02 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»