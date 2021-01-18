نجم أتلتيكو مدريد يعود من الإصابة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات

تدرب لاعب الوسط المكسيكي، هيكتور هيريرا، الذي غاب عن آخر 7 مباريات رسمية لأتلتيكو مدريد، بسبب إصابة عضلية، اليوم الاثنين، وسط توقعات بلحاقه بمواجهة إيبار المقبلة.

 

وكان آخر ظهور لهيريرا، يوم 12 من الشهر الماضي، في الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد، التي خسرها الـ"روخيبلانكوس" بهدفين نظيفين.

 

وخاض اللاعب مران اليوم بنفس إيقاع زملائه، ما يرفع التوقعات بشكل أكبر، حول لحاقه بمواجهة إيبار، يوم الخميس.

 

ويعاني مدرب الأتليتي، دييجو سيميوني، من غياب 3 لاعبين عن هذه المواجهة، وهم القائد كوكي ريسوركسيون بسبب تراكم البطاقات، والمدافع ماريو هيرموسو، الذي تعرض لالتواء في الكاحل أمام إشبيلية، وكيران تريبير الموقوف من قبل الفيفا.

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