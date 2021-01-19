محلل أردني: زيارة السيسي للأردن تعيد القضية الفلسطينية للمشهد

قال محمد أبورمان، وزير الشباب والرياضة الأردني الأسبق والباحث في إحدى الجامعات الأردنية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن تأتي في توقت مهم في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة.





وأضاف "أبورمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك تنسيق بين مصر والأردن في مواجهة تحديات المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تُعيد اللقاءات الثنائية بين البلدين أو الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.





وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي للتعامل مع العديد من المتغيرات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية خاصة مع قدوم إدارة أمريكية جديدة للتعامل مع مستجدات هذه القضية، موضحًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لإعادة التوازن في المنطقة وملء الفراغ الإستراتيجي الذي حدث.



