لميس الحديدي للنائب عبدالستار: "اعتذارك فيه تعريض واستمرار للهجوم"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:58 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كـسـاب أحـمـد
قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على واقعة النائب رياض عبدالستار الذي أثار الجدل بتصريحاته خلال الجلسة العامة البرلمان، بعد دعوته بضرورة خصم أموال من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين واصفًا الفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادًا.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين: "كان فيه بوادر أزمة لكن تم حلها" موجهة الشكر للنائب مصطفى بكري الذي رفض هذه التصريحات قائلة: "الصراحة الجملة كانت سخيفة من قبل النائب ومصطفى بكري وقف ورفض العبارة". 

وتابعت: "النائب اعتذر اليوم، لكن حتى صيغة الاعتذار مش عجباني، اللي قال فيها نحترم الفن المؤثر إيجابيًا على سلوك الشارع.. معلش أنا اسفة حتى الاعتذار مش عاجبني.. الفن فن مش بقول الغث والثمين، مش لازم يؤثر بالإيجاب، لتغيير سلوكيات للأفضل، ممكن اسمع أغنية بس لا تؤثر على سلوكياتي لكن أستمتع بها، الفن فيه متعة وتسلية ممكن أشوف فيلم للضحك، أو موسيقى للاستمتاع مش لازم بقى العبارة ده، لكن في النهاية يبقى الفن فن به الغث والسمين والمواطن يختار"، مؤكدة أن جملة الاعتذار بها تعريض بالفن ومواصلة للهجوم. 

كان عبدالستار قد قال في كلمته" مش معقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفين الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانين، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا"، وردت نقابة المهن التمثيلية على تصريحات النائب رياض عبد الستار بتقديم مذكرة للبرلمان.

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