سعد لمجرد من جديد بالمصري بايقاع المقسوم.. وينفي تقديمه "مربوحة"





وفي سؤال حول استعداده لتقديم بأغنية بعنوان "مربوحة" نفى سعد، الموضوع وعبر عن دهشته من الأخبار التي تناولت تقديمه لهذه الأغنية .



هذا يقدم سعد بالفترة المقبلة عمل مغربي من تراث الهواريات سيجمعه بعازف الدرامز الجزائري كريم زياد و ستحمل روح الجاز .



وعمل آخر سيبصر النور قريباً يغني فيه سعد لأول مرة بالإسبانية ، وقد كشف أن فريق العمل مغربي مئة بالمئة إذ يتعاون مع الفنان عماد الذي يعيش في اسبانيا و الفنان أكرم الذي يعيش في المغرب.



View this post on Instagram A post shared by The Insider بالعربي (@theinsiderar) ويجدد سعد التعاون باللهجة المصرية مع كل من أمير طعيمة وعزيز الشافعي والموزع توما كما ويتعاون مع فريق عمل آخر في مصر .وفي سؤال حول استعداده لتقديم بأغنية بعنوان "مربوحة" نفى سعد، الموضوع وعبر عن دهشته من الأخبار التي تناولت تقديمه لهذه الأغنية .هذا يقدم سعد بالفترة المقبلة عمل مغربي من تراث الهواريات سيجمعه بعازف الدرامز الجزائري كريم زياد و ستحمل روح الجاز .وعمل آخر سيبصر النور قريباً يغني فيه سعد لأول مرة بالإسبانية ، وقد كشف أن فريق العمل مغربي مئة بالمئة إذ يتعاون مع الفنان عماد الذي يعيش في اسبانيا و الفنان أكرم الذي يعيش في المغرب.

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد في لقائه مع برنامج the insider بالعربي أنه سيخوض من جديد تجربة الغناء باللهجة المصرية بإيقاع المقسوم و بكلمات ستحمل طاقة ايجابية كبيرة .سعد قال للإعلامي إيلي نخله أنه كان يتمنى الغناء باللهجة المصرية من سنوات ونجح بذلك من خلال أغنية "عدى الكلام " التي بدأ العمل عليها مع بداية أزمة كورونا .