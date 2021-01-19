سعد لمجرد من جديد بالمصري بايقاع المقسوم.. وينفي تقديمه "مربوحة"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد في لقائه مع برنامج the insider بالعربي أنه سيخوض من جديد تجربة الغناء باللهجة المصرية بإيقاع المقسوم و بكلمات ستحمل طاقة ايجابية كبيرة .

سعد قال للإعلامي إيلي نخله أنه كان يتمنى الغناء باللهجة المصرية من سنوات ونجح بذلك من خلال أغنية "عدى الكلام " التي بدأ العمل عليها مع بداية أزمة كورونا .

ويجدد سعد التعاون باللهجة المصرية مع كل من أمير طعيمة  وعزيز الشافعي والموزع توما كما ويتعاون مع فريق عمل آخر في مصر .

وفي سؤال حول استعداده لتقديم بأغنية بعنوان "مربوحة" نفى سعد، الموضوع وعبر عن دهشته من الأخبار التي تناولت تقديمه لهذه الأغنية .

هذا يقدم سعد بالفترة المقبلة عمل مغربي من تراث الهواريات سيجمعه بعازف الدرامز الجزائري كريم زياد و ستحمل روح الجاز .

وعمل آخر سيبصر النور قريباً يغني فيه سعد لأول مرة بالإسبانية ، وقد كشف أن فريق العمل مغربي مئة بالمئة إذ يتعاون مع الفنان عماد الذي يعيش في اسبانيا و الفنان أكرم الذي يعيش في المغرب.

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