أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021.. صعود جديد بالمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو جنيهان مع توقعات باستمرار الارتفاع.

ورصدت الفجر أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 690 جنيها.

عيار 21 سجل 805 جنيها.

عيار 24 سجل 920 جنيها.

الجنيه الذهب 6440 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين، بدعم إقرار حزمة إغاثة كبيرة لمتضرري فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.





وزاد سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.40% بما يعادل 7.40 دولار، ليصل إلى 1837.30 دولار للبرميل.





وسجل السعر الفوري للذهب 1839.28 دولار للبرميل، بارتفاع 0.59% يقدر بـ10.83 دولار.





وفي تلك الأثناء نما المؤشر الأمريكي للدولار الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام سلة عملات رئيسية بنسبة 0.05% عند مستوى 90.797.





وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الجمعة إنه يريد 100 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا خلال أول 100 يوم له في منصبه، بعد يوم من الكشف عن اقتراح حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد.