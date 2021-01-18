المريخ يدعم صفوفه بضم ناشئ المصري

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي

نجح مسؤلي التعاقدات بنادي المريخ البورسعيدي في ضم أكرم إبراهيم لاعب ناشئين المصري ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .

هذا ويلعب " إبراهيم " ضمن فريق 2000 ، وقد سبق إعارته لصفوف الرباط و الأنوار خلال الموسم الماضي ، وساهم في صعود الفريق من القسم الرابع للقسم الثالث .

يذكر أن فريق المريخ يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم محافظات القاهرة و بورسعيد و الإسماعيلية و السويس و دمياط و المنوفية ، بدوري القسم الثاني .

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