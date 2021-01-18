تنفيذي بني سويف يستجيب لمطالب والتماسات المواطنين بإجراء تعديلات في مقترحات الخدمات وتعديل وترحيل شوارع من مخططات تفصيلي

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددًا من المطالب والموضوعات المقدمة من بعض المواطنين، ويلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات في قطاعات التعليم والصحة، والتماسات بترحيل شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض قرى ومدن بني سويف، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام،والمهندسة نانسي إبراهيم مدير التخطيط العمراني،الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،والأستاذة عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة،حيث تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020-2021.



حيث وافق المجلس على طلب مقدم من ورثة أحد المواطنين بقرية الدوالطة مركز بني سويف،بإلغاء 3 شوارع تمر بالقطعة الخاصة بهم،لإضرارها بملكيتهم الخاصة،مع الإبقاء على الشارعين العرضيين لوجود فتحات وتراخيص وقطعة أرض حبيسة مطلة على الشارعين، بجانب الموافقة على طلب مقدم من أحد المواطنين برفع مقترح وحدة صحية بقرية الضباعنة مركز ببا وتعديلها إلى سكني لكونها ملكية خاصة.



كما وافق المجلس على الطلب المقدم من أحد مواطني قرية الشقر بالفشن،بشأن تعديل استخدام قطعة أرض"يمتلكها"من سكنى إلى تعليمي بغرض إنشاء مدرسة خاصة للتعليم الأساسي،مع الالتزام بكود الجراجات،فضلًا عن الموافقة على التماس بترحيل أحد الشوارع داخل قطعة أرض "ملكية خاصة لأحد المواطنين"على خريطة المخطط التفصيلي المعُتمد داخل الحيز العمراني بشارع الإبراهيمية بالواسطى،وكذا الموافقة على إلغاء مقترح تعليمي على مساحة 125 متر "ملك لمواطن بمعصرة أبوصير الملق" وتحويلها إلى سكنى طبقا لخريطة التعديل، مع تحصيل مقابل التحسين بمعرفة اللجنة المشكلة في هذا الشأن.