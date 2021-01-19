النائب رياض عبد الستار يوضح حقيقة تصريحاته ضد الفنانين (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:26 ص
رياض عبدالستار
رياض عبدالستار
داليا الحسين
قال النائب رياض عبدالستار إنه كان هناك تعديل في قانون متعلق بصندوق أسر الشهداء، وكان العرض أن يتم استقطاع جزء من كل موظف، فالأمر استفزنى، لأن الشهداء الذين قدموا بأرواحهم فداء لكل أبناء مصر، وليس فئة معينة، فأنا أقدر الفن والفنانين، وهم قوة مصر الناعمة، ويقدمون رسائل مهمة.

وأضاف "عبدالستار"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع كريمة عوض، وخيرى رمضان، أن الفن الهابط يعتبر سعى في الأرض فسادا، فجميعنا يحترم الفن ونقدره، لانه يمثل ثقافة المجمع، وتغير المجتمعات للأفضل، وأيضا نقدر الفنانين أنفسهم.

وأردف: نطلب من النقابة "فلترة"، لأن أبناءنا يشاهدون بعض الأعمال، ومعرضون لمشاهدة أعمال لها تأثير سلبى.

فيما قال المخرج عمر عبدالعزيز رئيس الاتحادات الفنية، قبلنا الاعتذار على مضض، لأنه يبدو أن 2021، ستبدأ على الفن المصرى، فخطبة الجمعة كانت تهاجم الفن، وسيادة النائب رياض عبد الستار، بدأ على الفن، وهناك تصور خاطئ أن كل الفنانين مليونرات، كما أن هناك رقابة مسئولة، فهل هناك فنانين يقبلون أن يشوهوا أنفسهم بأعمال رديئة.

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