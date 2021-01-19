النائب رياض عبد الستار يوضح حقيقة تصريحاته ضد الفنانين (فيديو)

قال النائب رياض عبدالستار إنه كان هناك تعديل في قانون متعلق بصندوق أسر الشهداء، وكان العرض أن يتم استقطاع جزء من كل موظف، فالأمر استفزنى، لأن الشهداء الذين قدموا بأرواحهم فداء لكل أبناء مصر، وليس فئة معينة، فأنا أقدر الفن والفنانين، وهم قوة مصر الناعمة، ويقدمون رسائل مهمة.





وأضاف "عبدالستار"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع كريمة عوض، وخيرى رمضان، أن الفن الهابط يعتبر سعى في الأرض فسادا، فجميعنا يحترم الفن ونقدره، لانه يمثل ثقافة المجمع، وتغير المجتمعات للأفضل، وأيضا نقدر الفنانين أنفسهم.





وأردف: نطلب من النقابة "فلترة"، لأن أبناءنا يشاهدون بعض الأعمال، ومعرضون لمشاهدة أعمال لها تأثير سلبى.



