"الرياضة" عن" تورتة الجزيرة": التحقيق مع عضوة النادي يوم 20 يناير (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:38 ص
تورتة نادي الجزيرة
تورتة نادي الجزيرة
داليا الحسين
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إن الدكتور أشرف صبحي أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الصور المتداولة لحلوى جنسية في نادي الجزيرة.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللجنة توجهت وانتهت إلى قرارات عاجلة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنه تم استدعاء سيدة عضوة للتحقيق يوم 20 من الشهر الجاري بناء على قرار لجنة التحقيق، وتم معرفة صاحبة الواقعة على أن يمثل كل من ظهر في الصور للتحقيق نفس اليوم كما سيتم التحقيق مع المسئولين ولن يتم التهاون في الواقعة نهائيا وفقا لقانون الرياضة.

وأوضح أن وزير الشباب والرياضة وجه اللجنة بعمل تحقيقات على أعلى مستوى واتخاذ قرارات قوية حتى لا تتكرر والصور واضحة ولا تحتاج تأكيدات والوزارة تعتذر خاصة أن ما تم يرفضه الدين والمجتمع والعادات والتقاليد.

وأشار إلى أنه من الوارد إحالة الملف إلى النائب العام بعد رفعه إلى وزير الشباب والرياضة وسيكون هو صاحب الحق في إحالته.

وحول بطولة العالمك لليد أكد فوزي أن النجاح هو السمة السائدة للبطولة وحققت نسبة مشاهدة 2 مليار خلال حفل الافتتاح مشيرا إلى أن مكاسب البطولة تتخطى الجانب الفني للمنتخب الذي يقدم أداء جيد رغم خسارته اليوم أمام منتخب السويد القوي.

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