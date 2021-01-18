بصحبة حماقي.. أحمد جمال يشارك جمهوره بأحدث إطلالة لها

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
نادين نجدي



نشر الفنان أحمد جمال صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وكان جمال في الصورة بصحبة الفنان محمد حماقي، وعلق على الصورة بوضع رمز القلوب فوق الصورة ، وحازت الصورة على إعجاب الجميع.



حققت أغنية من غير مجاملة لجمال نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال السلطان أحمد جمال، أغنية "جيل بطل" وهي من انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.


تدعم أغنية "جيل بطل"، أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.

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