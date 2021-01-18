باتشيكو يطالب بضم هذا اللاعب

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
طالب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بتكثيف المفاوضات مع سموحة لضم حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويصر باتشيكو على التعاقد مع حسام حسن، حتى فى حال استمرار مصطفى محمد مع الفارس الأبيض لنهاية الموسم.

ويرغب المدير الفني للقلعة البيضاء في وجود أكثر من مهاجم خلال الفترة الحالية من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات ولتعويض أى غيابات قد تحدث على مدار الموسم.

ويلتقي الزمالك مع فريق الجونة غدا الثلاثاء في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام

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