تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على واقعة "التورتة الجنسية"، التي شهدها نادي الجزيرة، إن "هذه الأمور لا تليق أبدا وكيف تحدث في واحد من أكبر الأندية الاجتماعية بمصر.





وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسوؤليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "إزاي يحصل الكلام ده في نادي الجزيرة"، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شكل لجنة للتحقيق في الواقعة.



