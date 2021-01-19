اللقاح البخاخ.. روسيا تعلن عن ثالث مصل لمواجهة كورونا (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، إن روسيا توصلت إلى لقاح ثالث لفيروس كورونا.

وأضاف "الأفندي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر سكايب ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين أن "لقاح كورونا الروسي الجديد يخضع لمرحلة التجارب على الحيوان، مردفا "اللقاح على شكل بخاخ للأنف".

وأوضح أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، أن لقاح البخاخ سيكون جاهزًا للاستخدام نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن روسيا تقدم تنوعا في لقاحات كورونا المنتجة.

وتوقع أن يعطى لقاح كورونا الروسي «البخاخ» من خلال جرعة واحدة، مؤكدا أن لقاح فايزر يعاني من بعض العيوب حاليا، بسبب غياب الرقابة على الإنتاج وفقا لصحيفة فرنسية. 

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