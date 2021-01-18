محمد عساف يتطمأن على جمهوره

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
نادين نجدي




نشر الفنان محمد عساف صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكان عساف في الصورة يقف بجانب النيل، وعلق عل الصورة قائلاً:" مساء الخير لكل الذين يزرعون الفرح في القلوب " ، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

طرح الفنان محمد عساف، أحدث اغانية كليب " فلسطين انتِ الروح " وهى من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار واشراف انس النجار، وتم تصوير الكليب في لندن تحت إدارة المخرج احمد الوحيدي، وهي ثمرة التعاون ما بين الفنان محمد عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية



وتقول كلمات الاغنية "فلسطين انتِ الروح ونن العين، فلسطين مثل أرضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا...فلسطين نفديكى بعينينا، فلسطين انتِ الروح ونن العين، فلسطين مثل أرضك نلقى وين...هلا والله ويا هلا... بالأصل والمرجلة، هالفلسطيني المهيوب مين بالدنيا بيجهلا...فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي، والكلمة ان طلعت على شفافي، توقف الدنيا بأكملا".















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