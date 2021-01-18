دينا فؤاد تتصدر "تويتر" بـ"جمال الحريم"

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
تصدر هاشتاج "دينا فؤاد" قائمة تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد نجاحها الباهر في مسلسل جمال الحريم، حيث تقوم بدور زوجة للشيطان وتعمل في مجال السحر والشعوذة.



حيث علق البعض قائلا:"دينا فؤاد ممثلة قوية، في كل ظهور لها في جمال الحريم تكون مختلفة
تحية بجد ليها وكل فنانة حقيقية تصنع نفسها وتتألق في صمت.

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