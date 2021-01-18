منال فرحات: لابد من فصل الطلاب من الدراسة والمذاكرة للعودة بكامل النشاط

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
قالت منال فرحات، منسق اتحاد أمهات المقابلة للنهوض بالتعليم، إنه لا بد من فصل الطلاب وأولياء الأمور من الدراسة والمذاكرة للعودة بكامل النشاط استعدادًا للامتحانات، مرشحة التوجه للنوادي وأداء التمارين المفيدة.

وتابعت "فرحات" خلال مداخلة هاتفية له مع الاعلامي محمد كشك، والمذاع عبر راديو معاك قائلًة: "تحت مبادرة أطلقها الاتحاد بعنوان "فاصل ونواصل"، لأننا بدأنا إجازة نصف العام امبارح، فيا ريت طلابنا وأولياء الأمور ياخدوا نفسهم، ويفصلوا كام يوم علشان نرجع، نواصل بكامل طاقتنا وربنا يوفق طلابنا ".

وأشارت إلى أهمية تناول الغذاء المتوازن، والإكثار من الخضروات والفاكهة وشر السوائل والأطعمة التي تقوي مناعة الأطفال والكبار بشكل عام. 

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