" ربنا يبعد عنكوا كل حاجة وحشة ".. بهذه الكلمات كارمن سليمان تهنئ نادر حمدي بزواجه

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
نادين نجدي




نشرت الفنانة كارمن سليمان ، صورة جديدة لها، على موقع التواصل الاجتماعي لتدوال الصور والفيديوهات "الانستجرام" .


وكانت الصورة برفقة زوجها والفنان نادر حمدي، وعلقت كارمن على الصورة قائلة:" ألف مبروك يا نادر ربنا يخليكوا لبعض أنت وسارة ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة يارب "

كان آخر أعمال كارمن سليمان أغنية " لينا رقصة "، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا.. ياروح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس".

أغنية " لينا رقصة " كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

جدير بالذكر أن كارمن سيلمان ولدت في 7 أكتوبر عام 1994، وتخرجت في أكاديمية الشروق وشجعتها والدتها على الاشتراك في برنامج "آرب آيدول"، وبالفعل اشتركت ووصلت للنهائيات أمام المغربية دنيا بطمة، وقدمها الفنان هاني شاكر في حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية بسبب صوتها الرائع.

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