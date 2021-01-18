محمود بدر: "الناس بتموت من قرار وقف البناء"

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قال النائب محمود بدر، إنه تقدم بطلب الكلمة مع وزير التنمية المحلية، لحاجته كنائب للاجابة على بعض التساؤلات حول تفعيل المواد رقم 175 وحتى 183 الخاصة بالإدارة المحلية من الدستور المصري، والتي كانت تتحدث عن تحول مصر إلى النظام اللامركزي.



وتابع "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلًا: " نحن كنواب نعاني بشدة عندما نتحدث مع المحافظين، والذي لا يستطيع أن يسهم في إقامة المشروعات، لكونه لا يملك السلطة الكافية على موازنات خاصة به كمحافظة ".



ولفت إلى أنه تحدث مع وزير التنمية المحلية حول تداعيات وقف البناء، ضرورة صدور قرار استثنائي لمن حصل على ترخيص لأن الناس بتموت من وقف البناء؟ بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء سريعًا من اشتراطات البناء، لأن قطاع العقارات والمقاولات يضم رافد كبير من العمالة غير المنتظمة التي أجهزت عليهم جائحة كورونا ".



وكشف أنه ناقش مع الوزير ضرورة أن تختلف اشتراطات البناء الجديدة بين المحافظات، فلا يجب أن تكون نفس الاشتراطات في القاهرة الكبرى تطبق في بقية المحافظات، متابعًا: "أنا فوجئت أن من ضمن الاشتراطات الجاري إعدادها أن مساحة البناء المسموحة للمواطن 70% والبقية حديقة، والواجهة 8.5 متر، والسؤال: في شبين القناطر في الاماكن القديمة، وأنا نائب عنها، إزاي المواطن هيقدر ينفذ الشرط ده، وهو لايملك إلا أرض مساحتها 60 متر ؟! هيعمل جنينه إزاي، وهذا امر ليس منطقيًا.

