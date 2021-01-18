"لأول مرة" استاذ جراحة العظام بالمنيا يكشف تفاصيل إجراء أول جراحة نادرة لمصاب بالعظم الزجاجي (صور)



وقال على الدكتور محمد عبدالرحيم لكلوك، أن تلك الجراحة هى الاولى فى مصر حيث أن تلك الجراحة تجمع ما بين إصلاح التشوهات الطرفين في وقت واحد فضلا على انها تساعد على تقليل فترة العلاج ورفع الحالة النفسية لدى المريض عامة وخاصة عند الأطفال.



وأضاف أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنيا انه تم اجراء العملية للطفل باستخدام تقنية حديثة وعالية جدا مشيرا ان الجراحة جاء عن طريق إجراء عمل شرخ صناعي بسيط عبر فتحة جلدية صغيرة جدا لإصلاح التشوهات دون حدوث نزيف دموي يذكر وبالتالي سمح لنا بالقيام باصلح الطرفين فى وقت واحد بدون حدوث اى اعراض جانبية للطفل.



وتابع الدكتور محمد عبدالرحيم لكلوك اننى كنت اتابع حالة هذا الطفل منذ 7 سنوات متواصلة وتم استخدام العلاج التقليدي المتوفر، إلا أن وصل المسمار النخاع القصير والذي يصلح في استخدامه الذراعين.



واشار رئيس حدة جراحة التشوهات وإعادة بناء الأنسجة بكلية الطب جامعة المنيا، ان مرض العظام الزجاجية يتحسن مع تقدم العمر ويحدث ان معظم الحالات تتوقف العظام عن الكسر حين يصل الطفل إلى سن البلوغ لذلك من المهم الحفاظ على قوة العظام واستقامتها إلى أن نصل بالطفل لهذه المرحلة.





لحظات من السعادة سيطرت على الدكتور محمد عبدالرحيم لكلوك، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنيا بعدما استطاع ان ينجح فى إجراء أول جراحة لمرض نادر فى مصر لطفل مصاب بـ«العظم الزجاجي»، أو «العظم الناقص» من خلال المسمار النخاع الذي يهدف إلى إصلاح تشوهات الطرفين العلويين الأيسر والأيمن في آن واحد.