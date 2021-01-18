تخصيص 4 أراضي لإقامة مدارس بالعجمي والمنتزة في الإسكندرية (صور)

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، على الطلب المقدم من مستشفى المبرة التعليمي ( التابع لوزارة الصحة) بشأن إضافة مبنى ملحق للمستشفى مكون من أرضى وخمسة أدوار علوية، حتى يتثنى للمستشفى التوسع وتقديم خدمة طبية جيدة لروادها، وقد أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض في ظل الوضع الراهن مؤكدا على تقديمه للدعم الكامل للاطقم الطبية.

وعلى صعيد آخر ؛ صرح المحافظ قائلا: " أي شيء يحقق صالح أبنائنا الطلاب  ويعمل علي خفض نسبة كثافة الطلاب في الفصول بما يتوافق مع القانون سوف أوافق عليه"، وبناء على توجيهات المحافظ وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد ٤ قطعة أرض بنطاق أحياء العجمى والمننتزه ثان لاقامة مدارس عليها، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة  ١٦٧٣ م٢ بمنطقة البيطاش وأخرى بمساحة ١٣٤٤م٢ خلف مستشفى العجمي، كما تم تخصيص قطعة أرض بشارع النبوي المهندس بمساحة ١٠١٥م٢، وقطعة الأرض الرابعة تم تخصيصها خلف بنزينة الرابعة الناصرية بمساحة ٤٠٠٠م٢ لخدمة أهالي هذه المناطق. 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
تخصيص 4 أراضي لإقامة مدارس بالعجمي والمنتزة في الإسكندرية (صور)
تخصيص 4 أراضي لإقامة مدارس بالعجمي والمنتزة في الإسكندرية (صور)
تخصيص 4 أراضي لإقامة مدارس بالعجمي والمنتزة في الإسكندرية (صور)
تخصيص 4 أراضي لإقامة مدارس بالعجمي والمنتزة في الإسكندرية (صور)
تخصيص 4 أراضي لإقامة مدارس بالعجمي والمنتزة في الإسكندرية (صور)
تخصيص 4 أراضي لإقامة مدارس بالعجمي والمنتزة في الإسكندرية (صور)

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