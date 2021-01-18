عضو بالشيوخ يكشف سر زيارة وفد فلسطيني للقاهرة قريبا

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قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الأردنية تتزامن قبل ساعات من تسلم بايدن الحكم في البيت الأبيض، فضلًا عن مناقشة القضية الفلسطينية.



وأضاف الكاتب عماد الدين حسين، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك وفد فلسطيني سيزور القاهرة قريبا لإجراء انتخابات المجلس الوطني، وذلك من أجل الخروج من الدائرة العبثية التي تعيش فيها منذ عام 2006.



وأوضح أن هناك تطور ملحوظ للعلاقات المصرية الأردنية، وهذا واضح في تقارب العلاقات بينهما، بالإضافة إلى التنسيق العربي الثلاثي، فضلا عن العلاقات الثنائية بينهما.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضية الفلسطينية هي الأكثر وضوحا في لقاء القمة المصرية الأردنية.

