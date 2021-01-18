رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: سنلتقي بكل حقبة وزارية خلال الفترة المقبلة

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علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على بيان الحكومة اليوم، قائلًا إن البيان احتوى على خطوط العريضة لإنجازات الحكومة، لافتًا إلى أن حجم الإنجازات كبير وما أعاق تنفيذ أكثر من ذلك هو فيروس كورونا.



وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا بد من الدخول في محتوى كل حقيبة وزارية وما قامت به كل وزارة من إنجازات، وما أخفقت فيه.



وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنهم سيلتقوا مع الحقائب الوزارية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون كل وزارتين في يوم.

