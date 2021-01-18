باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم توتنهام

يعمل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على قدم وساق من أجل التعاقد مع صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبير ديلي ألي، خلال سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.









ووفقاً للمعلومات الواردة من الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن باريس سان جيرمان يستعد لمحاولة مرة أخرى هذا الأسبوع، للتعاقد مع صاحب الـ24 عاماً.







