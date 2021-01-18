لمدة عام.. سعيد السقعان وكيلا لـ"صحة الإسكندرية"

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأثنين، قرارا بندب الدكتور سعيد السقعان مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية صحة الشئون الصحية بالإسماعيلية، للعمل مديرا لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك لمدة عام.

وجرى تعيين الدكتور على حطب مدير مستشفى ابو خليفة للطوارئ السابق، مديرا لصحة الإسماعيلية.

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