خلاف بين لميس الحديدي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على الهواء

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي ألقاها اليوم، عرضت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية.



وأكد "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء الإثنين، أن ما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم كان عرضًا عامًا، وليس بالتفصيل حيث ترك التفاصيل للوزراء، مشيرًا أنه وحتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري 2021 ستقوم كل وزارة بعرض ما حققته على حدة، فيما يخص في ملفها تفصيليًا كجزء من العرض العام الذي قام به رئيس مجلس الوزراء اليوم ".



وتابع: " كلمتا وزيري التموين والتنمية المحلية عرضتا إنجازات وزارتيهما أمام البرلمان لكن كان هناك تحفظًا من قبل أعضاء المجلس في عرض الوزيرين ".



وردًا على سؤال الحديدي حول الرسالة التي رغب النواب اليوم في إيصالها لمنتخبيهم، وأنهم برلمان يحمل نبضهم وليس برلمان نعم قال: " أتحفظ على كلمة برلمان نعم ولا، لانني كنت عضوًا في برلمان 2015 والذي تحمل مالا تتحملة طاقة البشر حيث إستطاع سن كثير من القوانين والتي نلمس اثرها في التقدم على الصعيدين الاقتصادي والتنموي".



وواصل: " ماحدث في ملف الطاقة ملموس للشارع.. والبرلمان منوط به الرقابة والتشريع.. حق المواطن المصري ان يملك مؤسسة رقابية فعالة في مراقبة السلطة التنفيذية والتي عليها دور كبير فهي ليست في نزهة.

