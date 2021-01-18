موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يترقب جماهير وعشاق الزمالك موعد مباراة الأبيض المقبلة أمام الجونة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة بالجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء غدًا الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021 على  ملعب «استاد بترسبورت».

 

وتنقل قناة "ON TIME SPORT" مواجهة الزمالك ضد الجونة وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز حصريا عبر شاشتها.

 

ويأتي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، مناصفة مع الأهلي بـ 16 نقطة لكل فريق.

 

وخاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو 7 مواجهات ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

 

وفي نفس السياق يحتل الفريق الكروي الأول بنادي الجونة المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، حيث حقق الساحلي الفوز في 3 مبارايات وتعادل في مثلهما.

أخبار تهمك

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

باريس سان جيرمان: نراقب ميسي.. ولن نتوسل إلى نيمار ومبابي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا يفعل الأهلي في غياب الشناوي ؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ أقل من ساعة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس استقدام تحكيم أجنبي لمباراياته في الدوري

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

09:26 م

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

10:02 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»