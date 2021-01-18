موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يترقب جماهير وعشاق الزمالك موعد مباراة الأبيض المقبلة أمام الجونة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة بالجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء غدًا الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021 على ملعب «استاد بترسبورت».

وتنقل قناة "ON TIME SPORT" مواجهة الزمالك ضد الجونة وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز حصريا عبر شاشتها.

ويأتي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، مناصفة مع الأهلي بـ 16 نقطة لكل فريق.

وخاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو 7 مواجهات ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وفي نفس السياق يحتل الفريق الكروي الأول بنادي الجونة المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، حيث حقق الساحلي الفوز في 3 مبارايات وتعادل في مثلهما.