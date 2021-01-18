بنيولوك جديد.. ميرنا نور الدين تشوق جمهورها بمفاجأة جديدة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة ميرنا نور الدين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ميرنا نور الدين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على إطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أزرق جذاب، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وتسريحة شعر مختلفة وجريئة وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها، وعلقت قائلة "انتظروا".

يذكر أن ميرنا نور الدين أحدث ظهور لها من خلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

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