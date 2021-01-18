محافظ الإسكندرية: انتهى عهد الإيجارات الأسمية ولن نفرط في شبر من أراضي المحافظة

محافظ الإسكندرية: انتهى عهد الإيجارات الأسمية ولن نفرط في شبر من أراضي المحافظة
الإثنين 18/يناير/2021 - 10:26 م
محمد رجب - دينا حسن
تخصيص٣ قطع أراضي لإنشاء ملاعب للشباب بالرأس السوداء والكينج مريوط بالإسكندرية
طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، الإدارة المالية والقانونية بالمحافظة بوضع اشتراطات جديدة عند تخصيص أي ملعب أو منشأة للنفع العام من قبل المحافظة، بضمان عدم استغلال ذلك التخصيص فيما بعد لاغراض أخرى تحقق عائد اقتصادي دون تسديد حق المحافظة من ذلك العائد الاقتصادي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم تنفيذ ذلك.
وشدد الشريف على أنه يجب ضمان وحفظ الحقوق المادية للمحافظة نظير أى استغلال يحقق عوائد إقتصادية وذلك لتعظيم مواردها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة لن تترك أي مورد من مواردها دون استغلاله بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع عليها.
كما شدد المحافظ قائلا: "انتهى عهد الإيجارات الأسمية والتي تعد شكلا من أشكال التفريط فى حق المحافظة"، مؤكدا على أن محافظة الإسكندرية ستحصل على حقوقها كاملة بالمطالبة بالإيجارات الفعلية لتعظيم مواردها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ناقش خلالها عددا من الملفات الهامة بالمحافظة وكان من بينها مطالب مديرية الشباب والرياضة في تخصيص اراضي لاقامة ملاعب في بعض المناطق. وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة فى هذا السياق على تخصيص عدد ٣ قطعة أرض لإنشاء ملاعب رياضية لخدمة المناطق التى تحتاج لملاعب ومراكز شباب، حيث خصصت قطعتي أرض بوسط مساكن العبور بالرأس السوداء لصالح لإقامة ملاعب ومركز شباب لخدمة أهالي منطقة الرأس السوداء، وقطعة أرض أخرى خلف عكنش بمنطقة كينج مريوط بطريق الكافوري بحري ومساحتها ٢٤٣٨م لإنشاء ملعب مفتوح بالمنطقة.
طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، الإدارة المالية والقانونية بالمحافظة بوضع اشتراطات جديدة عند تخصيص أي ملعب أو منشأة للنفع العام من قبل المحافظة، بضمان عدم استغلال ذلك التخصيص فيما بعد لاغراض أخرى تحقق عائد اقتصادي دون تسديد حق المحافظة من ذلك العائد الاقتصادي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم تنفيذ ذلك.
وشدد الشريف على أنه يجب ضمان وحفظ الحقوق المادية للمحافظة نظير أى استغلال يحقق عوائد إقتصادية وذلك لتعظيم مواردها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة لن تترك أي مورد من مواردها دون استغلاله بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع عليها.
كما شدد المحافظ قائلا: "انتهى عهد الإيجارات الأسمية والتي تعد شكلا من أشكال التفريط فى حق المحافظة"، مؤكدا على أن محافظة الإسكندرية ستحصل على حقوقها كاملة بالمطالبة بالإيجارات الفعلية لتعظيم مواردها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ناقش خلالها عددا من الملفات الهامة بالمحافظة وكان من بينها مطالب مديرية الشباب والرياضة في تخصيص اراضي لاقامة ملاعب في بعض المناطق. وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة فى هذا السياق على تخصيص عدد ٣ قطعة أرض لإنشاء ملاعب رياضية لخدمة المناطق التى تحتاج لملاعب ومراكز شباب، حيث خصصت قطعتي أرض بوسط مساكن العبور بالرأس السوداء لصالح لإقامة ملاعب ومركز شباب لخدمة أهالي منطقة الرأس السوداء، وقطعة أرض أخرى خلف عكنش بمنطقة كينج مريوط بطريق الكافوري بحري ومساحتها ٢٤٣٨م لإنشاء ملعب مفتوح بالمنطقة.