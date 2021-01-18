محافظ الإسكندرية: انتهى عهد الإيجارات الأسمية ولن نفرط في شبر من أراضي المحافظة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تخصيص٣ قطع أراضي لإنشاء ملاعب للشباب بالرأس السوداء والكينج مريوط بالإسكندرية

طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، الإدارة المالية والقانونية بالمحافظة بوضع اشتراطات جديدة عند تخصيص أي ملعب أو منشأة للنفع العام من قبل المحافظة، بضمان عدم  استغلال ذلك التخصيص فيما بعد لاغراض أخرى تحقق عائد اقتصادي دون تسديد حق المحافظة من ذلك العائد الاقتصادي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم تنفيذ ذلك.

وشدد الشريف على أنه يجب ضمان وحفظ الحقوق المادية للمحافظة نظير أى استغلال يحقق عوائد إقتصادية وذلك لتعظيم مواردها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة لن تترك أي مورد من مواردها دون استغلاله بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع عليها.

كما شدد المحافظ قائلا: "انتهى عهد الإيجارات الأسمية والتي تعد شكلا من أشكال التفريط فى حق المحافظة"، مؤكدا على أن محافظة الإسكندرية ستحصل على حقوقها كاملة بالمطالبة بالإيجارات الفعلية لتعظيم مواردها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ناقش خلالها عددا من الملفات الهامة بالمحافظة وكان من بينها مطالب مديرية الشباب والرياضة في تخصيص اراضي لاقامة ملاعب في بعض المناطق. وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المجلس  التنفيذي للمحافظة فى هذا السياق على تخصيص عدد ٣ قطعة أرض لإنشاء ملاعب رياضية لخدمة المناطق التى تحتاج لملاعب ومراكز شباب، حيث خصصت قطعتي أرض  بوسط مساكن العبور بالرأس السوداء لصالح  لإقامة ملاعب ومركز شباب لخدمة أهالي منطقة الرأس السوداء، وقطعة أرض أخرى خلف عكنش بمنطقة كينج مريوط بطريق الكافوري بحري ومساحتها ٢٤٣٨م لإنشاء ملعب مفتوح بالمنطقة.

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