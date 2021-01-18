"بالمستندات".. سارة الطباخ تقرر مقاضاة محمد الشرنوبي عقب الحكم بحبسها

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حكمت محكمة الجيزة الإبتدائية في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 بحبس المنتجة سارة الطياخ لمدة عامين، لخيانتها الأمانة مع المطرب محمد الشرنوبي.


وجاء أول تعليق لسارة الطباخ عقب الحكم لبحبسها قائله: "بالمستندات...الحكم غيابي ومن حقي استلام المبالغ وساقاضي الفنان بتهمة التشهير.


أكدت أية سعد محامية المنتجة سارة الطباخ أنها سوف تحرك دعوي قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي غدا بتهمة التشهير بالمنتجة.


وأضافت ردا علي الخبر المنشور بحبس المنتجه ساره الطباخ سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي
فإننا نوضح أن هذا الحكم غيابي وان المنتجه قامت بعمل معارضه في الحكم وتحدد لها جلسه ٧\٢\٢٠٢١ حيث أنها لم تعلن بهذه القضيه وان هذا المحضر كيدي حيث إن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجه ساره الطباخ لمده عشر سنوات يبداء من 192017 وصادر لها توكيل رقم ١٩٦٦ لسنه ٢٠١٨ حرف ولها الحق في استلام المبالغ الماليه وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وان هذه المبالغ محل دعوي حساب بينها وبين المطرب ومنظور تمام المحاكم المختصه".



وتابعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "واختتمت كلامها الفنان المذكور تم التحقيق معه أمس الأحد في اتهام مؤكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها،ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر ولن تتنازل مؤكلتي عن حقها وعقدها حصري وساري الي الان والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك".

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