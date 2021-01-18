وكيل مجلس النواب: الرقابة كانت قليلة بالبرلمان السابق ونستعد لأداء أقوى في مراقبة الحكومة

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قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن وجود بيان لرئيس الوزراء، أمر كبير وإنجاز، لا سيما بعد أيام قليلة على انعقاد البرلمان، فالبيان كان متميزا، ولم يتم مناقشته بين النواب في الجلسة العامة، وأحيل إلى كافة اللجان النوعية، أما بيان الوزراء، أبدى النواب بعض الملاحظات عليه، وستعود تقارير اللجان بعد المناقشة إلى البرلمان.



وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، ليس هناك أولويات، وكل الوزراء سيحضروا، وفقا لمجلس، وكل وزير سيلقى بيان عن وزارته، وسيتم دراسة البيان في اللجان النوعية، ثم تعرض الملاحظات على الجلسة العامة.



وتابع، قولت في البداية أننى أتمنى أن يكون البرلمان هذه المرة مختلفا، وأن يكون أداءه أفضل، ويؤدى دوره الرقابى كما ينبغي، وهذا لا يعنى أننى ألوم على المجلس الماضى، بسبب بعض الظروف، ولكن الان هناك استقرار في الدولة، ويجب أن يكون دور البرلمان، كما ينبغى، فاستدعينا الحكومة لتحضر الجلسة، كنوع من الرقابة، فهناك مجموعة من القوانين قادمة من الحكومة، والتي تتمسك بها، فأحيلت إلى اللجان النوعية لدراستها، وحينما ينتهون من الدراسة سيتم عرضها على الجلسة العامة أيضا، وبالتأكيد هناك أجندة سنضعها لأولويات القوانين في البرلمان، مثل الإدارة المحلية.