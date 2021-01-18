تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي
الإثنين 18/يناير/2021 - 10:02 م
أشرف عبدالناصر
تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على قرارلجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر لمدة 4 مباريات على خلفية السلوك الغير رياضي الذي ارتكبه مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.
وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"هل محمد الشناوي ارتكب بتصرف يخضعه لهذا الإجراء، فالصورة أكدت بأنه أمسك يد الحكم عقب مباراة البنك الأهلي لكي يكمل حديثه معه".
وأضاف :"يعتبر هذا الأمر في عرف اللوائح عندما تريد تنفيذها هو أمر خارج عن السلوك الرياضي، ونقبل هذا الأمر".
وتابع :"المضحك في هذا الأمر أن أمور أكثر خطورة وأكثر تعديا على التحكيم ومرت مرور الكرام، حتى عندما جاءوا للحساب على تصرفات واضحة ولا يمكن تجاهلها جاءت القرارات بعد 10 أيام وأقيم خلالها مباراة والغريب أن الشخص الذي أوقف هو من سجل هدف المباراة وهو إمام عاشور".
وأضاف :"فرجاني ساسي تم إيقافه 4 مباريات على واقعة أكثر جرما من هذا الخطأ الذي ارتكبه محمد الشناوي".
وواصل :"أريد أن أقول بأن المخطيء يحاسب كي يتعلم، وعلى لاعبي الأهلي بأن يأخذوا حرصهم بأنهم لن يتعاملوا على السوابق ولكنهم سيتعاملوا بمعاملة خاصة جدا وهي إرادة الحساب وننادي باستمرار أين العدالة؟".
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