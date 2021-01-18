تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على قرارلجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر لمدة 4 مباريات على خلفية السلوك الغير رياضي الذي ارتكبه مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.





وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"هل محمد الشناوي ارتكب بتصرف يخضعه لهذا الإجراء، فالصورة أكدت بأنه أمسك يد الحكم عقب مباراة البنك الأهلي لكي يكمل حديثه معه".





وأضاف :"يعتبر هذا الأمر في عرف اللوائح عندما تريد تنفيذها هو أمر خارج عن السلوك الرياضي، ونقبل هذا الأمر".





وتابع :"المضحك في هذا الأمر أن أمور أكثر خطورة وأكثر تعديا على التحكيم ومرت مرور الكرام، حتى عندما جاءوا للحساب على تصرفات واضحة ولا يمكن تجاهلها جاءت القرارات بعد 10 أيام وأقيم خلالها مباراة والغريب أن الشخص الذي أوقف هو من سجل هدف المباراة وهو إمام عاشور".





وأضاف :"فرجاني ساسي تم إيقافه 4 مباريات على واقعة أكثر جرما من هذا الخطأ الذي ارتكبه محمد الشناوي".



