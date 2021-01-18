تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على قرارلجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر لمدة 4 مباريات على خلفية السلوك الغير رياضي الذي ارتكبه مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"هل محمد الشناوي ارتكب بتصرف يخضعه لهذا الإجراء، فالصورة أكدت بأنه أمسك يد الحكم عقب مباراة البنك الأهلي لكي يكمل حديثه معه".

وأضاف :"يعتبر هذا الأمر في عرف اللوائح عندما تريد تنفيذها هو أمر خارج عن السلوك الرياضي، ونقبل هذا الأمر".

وتابع :"المضحك في هذا الأمر أن أمور أكثر خطورة وأكثر تعديا على التحكيم ومرت مرور الكرام، حتى عندما جاءوا للحساب على تصرفات واضحة ولا يمكن تجاهلها جاءت القرارات بعد 10 أيام وأقيم خلالها مباراة والغريب أن الشخص الذي أوقف هو من سجل هدف المباراة وهو إمام عاشور".

وأضاف :"فرجاني ساسي تم إيقافه 4 مباريات على واقعة أكثر جرما من هذا الخطأ الذي ارتكبه محمد الشناوي".

وواصل :"أريد أن أقول بأن المخطيء يحاسب كي يتعلم، وعلى لاعبي الأهلي بأن يأخذوا حرصهم بأنهم لن يتعاملوا على السوابق ولكنهم سيتعاملوا بمعاملة خاصة جدا وهي إرادة الحساب وننادي باستمرار أين العدالة؟".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النادى الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس استقدام تحكيم أجنبي لمباراياته في الدوري

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان: نراقب ميسي.. ولن نتوسل إلى نيمار ومبابي

منذ 42 دقيقة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ أقل من ساعة

ماذا يفعل الأهلي في غياب الشناوي ؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف تفاصيل هجوم النواب على وزير التموين.. فيديو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

الفولي: عدلي القيعي رفض تجميد عبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك

عدلي القيعي يطالب بالتحقيق في مهزلة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

تصريح مثير للجدل من عدلي القيعي بشأن الأهلي والحكام

عدلي القيعي يرد على رئيس الزمالك ويسخر من اتهاماته (فيديو)

رئيس الزمالك يهاجم "ثلاثي" الأهلي: خائفون من شيكابالا

بالفيديو.. عدلي القيعي يكشف سبب تراجع مستوي الفراعنة أمام كينيا.. ويهاجم الجبلاية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

09:26 م

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

10:02 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»