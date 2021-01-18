صدمة لتامر أمين على الهواء بعد خسارة مصر امام السويد فى كأس العالم لكرة اليد



وأضاف أن المباراة كانت ساخنة للغاي، معلقا: "حرقة الأعصاب ديه مكتوبة علينا وقدرنا.. قدر الله وماشاء فعل.. الحمدلله".



أعرب الإعلامي تامر أمين، عن حزنه من خسارة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره السويدي في مونديال كرة اليد المقام في مصر، مشيرا إلى أن خسارة المنتخب يصعب من مهمة مصر في مجموعة الدور الرئيسي.وقال " أمين"، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن منتخب مصر لكرة اليد قدم مباراة رائعة أمام منتخب السويد.