لميس الحديد عن عدم ارتداء النواب الكمامة: "ما ينفعش يا جماعة انتوا قدوة للشعب"

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
انتقدت الاعلامية لميس الحديدي، عدم إلتزام بعض نواب البرلمان اليوم بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "معلش مش هقدر أعدي الملاحظة دي، في ناس لا لابسة كمامة، ولا عاملة تباعد في الجلسة الاجرائية، كانت الاوضاع أفضل في الجسة الافتتاحية، لكن في جلسة الحكومة اليوم تقلصت إرتداء الكمامات، بالإضافة إلى أن الناس كلها مصفوفة بدون تباعد".

وأضافت: "ما ينفعش يا جماعة كده أنتوا قدوة للشعب، مش بس كده إنتوا كمان ممكن تتصابوا، ويبقى عندكم كورونا..لو إتصبتوا هتيجوا جلسة، وتتضرب ثلاث جلسات لاحقة، والبرلمان عنده جلسات طويلة وجهود الفترة القادمة خافوا على نفسكم شوية"

كان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتمّ ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

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