خبير: الاستيطان بفلسطين يتصاعد قبيل ولاية بايدن.. لهذا السبب

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قال صلاح الخواجا الخبير في شئون الاستيطان والجدار، إن الاستيطان يتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وقبل توليه أيضا رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن إسرائيل دولة احتلال تستغل الوضع الآن واتباع سياسة الأمر الواقع وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية.



وأضاف الخبير في شئون الاستيطان والجدار، في حديثه لقناة "الغد"، أنه لا بد من التكاتف ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والتصدي لتوغله في بناء الوحدات والتعدي على الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس، مشيرا إلى أن محاولات إسرائيل مستمرة منذ عقود في بناء الوحدات داخل فلسطين وهو ما يؤثر على الدولة الفلسطينية خاصة في ظل النمو السكاني والتعدي على التجمعات البدوية من عملية البناء.



ولفت إلى أن إسرائيل استطاعت والإعلان والاعتراف ببناء 470 وحدة استيطانية في الضفة الفلسطينية، كذلك الاعتراف في بناء 4 بؤر جديدة، مشيرا إلى أنه لابد من التصدي لها والعمل مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية وهي نفس نهج سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وأنها غير شرعية والتصويت عليها في مجلس الأمن ومنع الاستيطان على الاراضي الفلسطينية وأنها غير شرعية.



وطالب بضرورة إيجاد مدخل جديد وتفعيل القرار مجددا في مجلس الأمن ووصوله للأمم المتحدة والتصويت عليها وإلزامها على إسرائيل والوصول بها أيضا لمحكمة الجنايات الدولية، مشددا على أهمية الترابط في فلسطين باعتبارها جريمة حرب والايمان بالقضية أكثر وأكثر والتصدي لهذه العمليات الإجرامية.



وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بوقف إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين. وفي مستهل جلسة لمجلس الوزراء، قال اشتية إن إسرائيل تشن هجمة استيطانية غير مسبوقة من أجل تقويض حل الدولتين.



