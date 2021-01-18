مصرع وإصابة عاملين إثر انهيار جرف ترابي بالعياط

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، إثر انهيار جرف ترابي بمحطة السكة الحديد بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعميد محمد عطوية مأمور مركز العياط من إدارة شرطة النجدة، بانهيار جرف ترابي بمحطة السكة الحديد بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء تنفيذ عاملين اثنين إحداهما خمسيني العمر والثاني أربعيني، لبعض الأعمال بجوار رصيف محطة قطار القطوري فوجئا بانهيار جرف ترابي وسقوط أجزاء من الرصيف عليهما.

وجرى نقلهما إلى المستشفى لكن إصابة الأربعيني العمر بنزيف، تسببت في وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات للمصاب الثاني، ومفادرته المستشفى بعد تماثله الشفاء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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