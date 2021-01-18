قلق استخباراتي أمريكي بعد سرقة الحاسوب الشخصي لـ نانسي بيلوسي (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أعدت قناة"الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "حاسوب نانسي بيلوسي قد يصل للروس"، حيث تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة، إفادات خطية من صديق فتاة شاركت فى حصار مبنى الكابيتول، 6 يناير الماضى، كشفت أن الفتاة التى سرقت حاسوبًا "لاب توب" من مكتب رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، تنوى بيعه فى روسيا. ووفقا لموقع " businessinsider"، فإن الشهادة الخطية والتى هى جزء من القضية الجنائية ضد رايلى جون ويليامز، ذكرت أنه فى الأيام التى تلت الحصار.

وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالى مكالمات من شخص ادعى أنه صديق لوليامز، وقال إنه رآها تسرق شيء من مكتب نانسى بيلوسى، لكنه ليس متأكدًا من أنه حاسوبها الشخصى، موضحا أن الفتاة تعتزم بيع الحاسوب إلى المخابرات الروسية.

وتناول التقرير، أن رايلي جون ويليامز الفتاة المشاغبة البالغة من العمر 22 عاما من ولاية بنسلفانيا شاركت في أحداث اقتحام مبني الكابيتول في أحداث 6 يناير ليس لغرض التخريب فقط ولكن بهدف السرقة.

وأوضح التقرير، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جون لوند أكد بعد تفريغ الكاميرات الخاصة بمكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن ويليامز هي من سرقت الحاسوب الشخصي لبيلوسي حيث كانت تنوي إعطائه إلى صيق لها في روسيا الذي خطط لبيعه إلى جهاز الاستخبارات الروسي ولكن عملية نقل الحاسوب إلى موسكو فشلت بعد اعتقالها من قبل جهاز الـ إف بي آي ومنذ أحداث الشغب غيرت ويليامز رقم هاتفها وحذفت حسابتها من جميع مواقع التواصل الاجتماعي حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية قبل أن تهرب من منزلها بهاريسبيرج حسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

كما تناول التقرير، أنه منذ واقعة اقتحام مبنى الكونجرس تم القبض على أكثر من 125 شخصا بتهم تتعلق بالتمرد وانتهاك حظر التجول والسرقة وحيازة أسلحة.

وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، يواصل البحث عن هوية الأفراد الأخرين الذين تم تصويرهم وهم يقومون بأعمال شغب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اقتحام الكونجرس

أخبار تهمك

الأهلي يدرس استقدام تحكيم أجنبي لمباراياته في الدوري

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان: نراقب ميسي.. ولن نتوسل إلى نيمار ومبابي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا يفعل الأهلي في غياب الشناوي ؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

انتخاب نانسي بيلوسي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

ترامب يتهم الديموقراطية "إلهان عمر" بكراهية أمريكا

البيت الأبيض يرد على بيلوسي بعد تمزيقها نسخة من خطاب ترامب

بالفيديو.. اختراق لتردد الطيران ورسالة تهديد بتفجير الكونجرس ليلة تنصيب بايدن

أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟

جونسون يتهم ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام مقر الكونجرس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

09:26 م

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

10:02 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»