ماذا يفعل الأهلي في غياب الشناوي ؟

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أصدرت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم قرار بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وذلك بعد سلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه ضد البنك الأهلي.


وبات الأهلي مضطراً للإعتماد على الحارس البديل علي لطفي وهو الذي دئماً ما يشارك الوقت الذي يغيب فيه الشناوي بداعي الأيقاف أو الإصابات.


وأفتقد الأهلي لخدمات الشناوي الموسم الماضي في ثلاثة مباريات ضد إنبي وبيراميدز وطلائع الجيش وحقق الأحمر الفوز في مباراتين وتعا\دل سلبياً مع بيراميدز في الوقت الذي غاب فيه الشناوي أيضاً عن مباراتي تليفونات بني سويف والترسانة ونجح الأهلي في الفوز بهما أيضاً.

أخبار تهمك

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يدرس استقدام تحكيم أجنبي لمباراياته في الدوري

منذ 41 دقيقة

برلماني يكشف مفاجأة عن تفاصيل حضور وزير التموين أمام المجلس

منذ أقل من ساعتين

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

ريان يفسر تألقه مع سيراميكا بعد رحيله عن الاهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ 37 دقيقة

أحمد موسى يكشف تفاصيل هجوم النواب على وزير التموين.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

09:26 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

08:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»