متطوعا.. "بايدن" يطعم فقراء أمريكا قبل تنصيبه (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
دعاء جمال

في لفتة نشرتها وكالات الأنباء العالمية، قام الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأثنين، بالتطوع هو وزوجته "جيل" في تعبئة صناديق الطعام لحساب أكبر منظمة للإغاثة من الجوع في فيلادلفيا، في إطار يوم الخدمة الوطني احتفالا بعيد مارتن لوثر كينج.

 

ونقلت "ذا هيل" مقطع فيديو ظهر بايدن فيه وهو يساعد في تعبئة صناديق الطعام لمنظمة Philabundance، وهو يرتدي كمامة وقفازات جنبا إلى جنب مع متطوعين آخرين.

 

وأوضحت بأن الرئيس الأمريكي المنتخب كان قد قضى هو وزوجته حوالي 40 دقيقة في موقع المتطوعين، فيما تم تعبئة أكثر من 150 صندوقا غذائيا.

 

وشجعت اللجنة الرئاسية الافتتاحية التي تنظم الأنشطة الافتتاحية لبايدن المواطنين الأمريكيين على المشاركة في يوم الخدمة الوطني اليوم الاثنين، ونظمت اللجنة أكثر من 2500 حدث في جميع الولايات والأقاليم الأمريكية.

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