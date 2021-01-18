وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع نظيره اليمني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم افتراضياً مباحثات مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية أحمد عوض بن مبارك.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن بوريطة جدد تهنئته لنظيره اليمني بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، معرباً عن ترحيب ودعم المغرب للحكومة اليمنية الجديدة، وأملها في أن تتمكن هذه الحكومة من القيام بمهامها في أحسن الظروف، بما يخدم مصالح الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.

وأكد المسؤول المغربي خلال الاتصال دعم الجهود والمساعي الدولية التي تروم الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وسيادته الوطنية، مضيفاً أن الجانبين تطرقا للقضايا الإقليمية والعربية.