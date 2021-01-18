مفاجأة مدوية.. أجوير قد يجدد عقده مع مانشستر سيتي بنصف راتبه

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشفت تقارير إنجليزية، عن مفاجأة جديدة بشأن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

 

وأوضحت التقارير، أن أجويرو في طريقه لتمديد عقده لمدة عام واحد في مانشستر سيتي، ومع ذلك قد يتم عرض نصف أجره الحالي في ملعب الاتحاد.

 

ومن المقرر حالياً أن ينتهي عقد الأرجنتيني في يونيو ، ووسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيوقع عقداً جديداً تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث تم ربطه بعدد من التحركات البارزة لبعض الأندية الأوروبية الرائدة في الأسابيع الأخيرة.

 

وكانت هناك اقتراحات بأن أغويرو كان على رأس أولويات ماوريسيو بوكيتينو في باريس سان جيرمان، إذا أصبح لاعباً مجانياً في الصيف، في حين زعمت مصادر موثوقة في إسبانيا، أن برشلونة سيكون أيضًا راغباً في انتقال نجم الأرجنتين إليه.

 

ووفقًا لتقرير حصري من صحيفة ’’ديلي ستار’’ ، فإن سيرجيو أغويرو وافق مع عقد جديد مدته عام واحد في مانشستر سيتي، ومع ذلك ، على الرغم من أنه حريص على تمديد عقده في استاد ’’الاتحاد’’ إلى ما بعد يونيو ، يُزعم أن السيتي من المحتمل أن يعرض على اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا نصف راتبه الحالي البالغ 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

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